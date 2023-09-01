"Мрія". В Украине запускают приложение для детей

В Украине будет запущено новое образовательное приложение "Мрія", с помощью которого будет упрощено образование для детей и улучшена коммуникация между родителями и учителями.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Украинская образовательная "Мрія". Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дія". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя - каждый сможет воспользоваться функциями "Мрії", - сказал президент.

Для школьников

По словам Зеленского в этом приложении есть все, что нужно школьнику для обучения и не только.

"Образовательные программы, курсы, видеоматериалы, внешкольные активности, олимпиады, кружки. Все это будет доступно в одном приложении", - сообщил президент.

К тому же в "Мрії" будет создано портфолио ученика в котором будет собрана информация не только по оценкам, но и об участии в олимпиадах, волонтерстве, собственные проекты учеников и их спортивные достижения.

Для родителей

Интерфейс приложения спланирован таким образом, что у родителей будет возможность более глубоко понять, что у ребенка получается хорошо, а с чем ему необходима помощь. К тому же родители ученика прямо в "Мрії" смогут общаться с учителями.

Кроме того, с помощью приложения, родители смогут узнать находится ли ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.

Для учителей

Учителя в свою очередь смогут добавлять информацию о посещении, оценках и поведении ребенка.

К тому же учителя в приложении смогут найти материалы для подготовки к урокам и дополнительный контент, который поможет сделать учебный процесс проще и интереснее.

По словам президента школа это только начало для "Мрії", со временем приложение расширится на дошкольное, внешкольное, профтехническое и высшее образование.

Напомним, вчера президент сообщал, что вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лесовой вместе со своими командами готовят новшество для украинских школ.

Кроме того, на днях Министр образования и науки заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.

Когда ждать перемен и какими они будут, читайте в материале РБК-Украина.

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