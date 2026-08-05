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Без моря Украина может потерять половину экспорта руды и миллиарды выручки, - эксперты

12:25 05.08.2026 Ср
3 мин
Блокада портов в Украине ставит под угрозу половину экспорта железной руды
aimg Анна Шиканова
Без моря Украина может потерять половину экспорта руды и миллиарды выручки, - эксперты Блокада портов угрожает половине экспорта руды (фото: Getty Images)
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Российские атаки на порты Большой Одессы парализовали морской экспорт железной руды. Под риском оказалась половина украинских поставок, а градообразующие ГОКи вынуждены останавливать работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью издания NV.

Атаки на суда и остановка ГОК

После прекращения захода судов в украинские порты 22 июля судовладельцы начали отменять рейсы из-за атак на портовую инфраструктуру и торговые суда. Одно из судов с продукцией Ferrexpo было повреждено российскими беспилотниками, погиб член экипажа.

Компания сообщила о невозможности в ближайшее время возобновить морской экспорт. Полтавский ГОК с 3 августа планирует приостановить работу из-за невозможности отгружать продукцию и повышения правительством грузовых тарифов Укрзализныци.

Об остановке производства также заявил Южный ГОК. На других предприятиях отрасли ожидают сокращения добычи из-за тех же логистических ограничений.

Проблема альтернативных маршрутов

По оценкам экспертов, в первом полугодии по морю отгружалось около 50% украинской железорудной продукции. Речь идет примерно об 1 млн тонн в месяц, прежде всего о поставках концентрата в Китай.

" Море для Украины - это главные двери торговли. Заменить этот канал невозможно, его можно частично разгрузить на другие маршруты", - цитирует издание экономистку Ирину Коссе.

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Альтернативные пути через Дунай, Польшу, Румынию и Болгарию имеют ограниченную пропускную способность и значительно дороже. При нынешних мировых ценах на железную руду и росте железнодорожных тарифов такие поставки часто становятся нерентабельными.

По словам руководителя GMK Center Станислава Зинченко, в 2022 году экспорт через европейские порты был возможен благодаря более высоким ценам на руду. В настоящее время рост операционных и транспортных расходов делает такие маршруты экономически нецелесообразными.

Финансовые потери и угрозы для экономики

Дополнительной проблемой, пишет NV, является слабый спрос в Европе и остановка части традиционных потребителей украинской руды. Возможности увеличить сухопутные поставки также ограничены пропускной способностью пограничных переходов и низким уровнем воды в Дунае.

По оценкам, только из-за сокращения экспорта железорудной продукции Украина может терять 60-70 млн долларов (около 2,7-3,1 млрд грн) валютной выручки ежемесячно. В годовом измерении ущерб составит 700-800 млн долларов (более 31-35 млрд грн) . Выпуск в железорудном секторе может снизиться на 40%.

Ситуацию усугубляют CBAM, новые квоты ЕС на украинскую сталь, повышение железнодорожных тарифов и военные риски. Так, в Dragon Capital отмечают: отрасль только входит в тяжелый период, поскольку полный эффект от новых ограничений еще не проявился.

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В комментарии изданию представители "Метинвеста" заявили, что восстановление безопасной работы портов должно стать одним из ключевых государственных приоритетов.

Без восстановления судоходства Украина рискует потерять значительную часть экспорта, налоговых поступлений и валютной выручки, а предприятия отрасли - перейти к длительным простоям и дальнейшему сокращению производства.

Ранее министр агрополитики Украины уже заявил, что без разблокировки работы портов может начаться продуктовый кризис и даже голод.

А аналитики и эксперты указывают, что из-за блокирования портов Украина теряет сотни миллионов, а Россия активно наращивает товарооборот .

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