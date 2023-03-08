Украина получила от Германии еще две установки Gepard

Правительство Германии передало на вооружение украинских военных еще две зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов установкам. Всего, наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.

В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.