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Украина получила от Германии еще две установки Gepard

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 16:29
Украина получила от Германии еще две установки Gepard Фото: Украина получила от Германии еще две установки Gepard (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Германии передало на вооружение украинских военных еще две зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов установкам. Всего, наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.

В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что ВСУ недавно продемонстрировали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard.

Также недавно Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

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