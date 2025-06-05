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Защита стран НАТО не может зависеть от США, - Хегсет

Четверг 05 июня 2025 12:54
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Защита стран НАТО не может зависеть от США, - Хегсет Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают сдерживание и мир через силу. Впрочем, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны США Пита Хегсета, которого цитирует Politico.

Как отметил Хегсет, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.

"Штаты гордятся тем, что находятся здесь, вместе с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимость... Это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только возможностями США", - заявил глава Пентагона накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Politico добавляет, что во время сегодняшней встречи министры вероятно договорятся о новых целях и возможностях по военному оборудованию, а также подготовят почву для соглашения в конце этого месяца о новой цели по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.

Расходы на оборону стран-членов НАТО

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО за недостаточные расходы на оборону. Он отмечал, что Штаты якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.

В частности акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону. Как отмечал недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер, НАТО должно представить шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5%.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет
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