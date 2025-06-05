Захист країн НАТО не може залежати від США, - Гегсет

Сполучені Штати Америки (США) підтримують стримування та мир через силу. Втім, безпека країн-членів НАТО не може залежати від Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони США Піта Гегсета, якого цитує Politico.

Як відзначив Гегсет, союзники США по НАТО не можуть покладатись на Вашингтон в питаннях своєї оборони й повинні активізувати власні зусилля.

"Штати пишаються тим, що знаходяться тут, разом із нашими союзниками, але наше послання залишатиметься чітким: це стримування і мир через силу, але це не може бути залежність... Це не може бути і не буде залежністю від Америки. Це не може бути лише можливостями США", - заявив голова Пентагону напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Politico додає, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри ймовірно домовляться про нові цілі й можливості щодо військового обладнання, а також підготують ґрунт для угоди наприкінці цього місяця про нову ціль щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП.