Защита детей от депортации: международная экспертная группа Bring Kids Back UA представила Белую книгу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в презентации Белой книги "Защита детей от принудительного перемещения и депортации". Это первый документ, наработанный Международной экспертной группой Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Четвертый пункт Формулы мира и инициатива Bring Kids Back UA, начатая Президентом Украины Владимиром Зеленским, имеют четкую цель – вернуть каждого похищенного ребенка домой. Без условий. Без исключений. Это не просто государственная инициатива – это наша обязанность перед детьми и будущими поколениями", – сказал Андрей Ермак.

Над Белой книгой работало более 15 международных экспертов и организаций в области международного права. Этот документ раскрывает систематический характер депортации и принудительного перемещения детей, осуществляемых государством-агрессором. В нем верно зафиксированы все подтверждения.

Андрей Ермак призвал участников встречи объединить усилия по возвращению украинских детей домой, побуждать страны разрабатывать действенные инструменты для защиты прав ребенка, учитывая рекомендации Белой книги.

"Сегодня мы не просто презентуем документ. Мы побуждаем к действиям. Мы призываем международное сообщество решительно осудить эти преступления и сделать все возможное для возвращения наших детей. Ведь, защищая их будущее, мы защищаем будущее всего человечества", – подытожил глава Офиса главы государства.

Советница и уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что Украина изначально говорила, что Россия похищает украинских детей, чтобы уничтожить будущее нашей страны.

"Эта Белая книга является частью более широких усилий по защите прав детей и их возвращению в Украину. Мы продолжим действовать, чтобы эти дети могли снова вернуться в свои семьи", - подчеркнула она.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что все причастные к этому преступлению – от солдат до высшего руководства России – должны быть привлечены к ответственности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что правовая основа, заложенная Белой книгой, поможет Украине заручиться поддержкой партнеров в рамках имплементации четвертого пункта Формулы мира.

Старшая советница по переходному правосудию Фонда "Партнерство за сильную Украину" Шаранжит Пармар подчеркнула, что Россия использует детей как инструмент для достижения своих политических целей, нарушая принципы международного права.

На презентации также присутствовали члены Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, представители стран – членов Международной коалиции за возвращение украинских детей, народные депутаты, представители украинских и международных правозащитных организаций. Мероприятие модерировала советница руководителя Офиса Президента Украины, операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Разработка Белой книги осуществлялась при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину".