Германия готовит масштабный план мести России: СМИ раскрыли роль Украины
Украина получит от Германии еще больше оружия и важных разведданных для эффективного уничтожения российских оккупантов на фронте и за его пределами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Германия привлекает Украину к мести РФ
Как удалось узнать журналистам, существенное усиление позиций Украины в войне с Россией - одна из составляющих плана Германии. Таким образом, Берлин намерен отомстить Москве за атаку российских дронов в аэропорту "Лейпциг/Галле".
Так, в сентябре немецкие власти планируют передать Украине:
- тысячи ударных беспилотников;
- ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T.
Более того, Берлин настроен углубить сотрудничество между немецкими и украинскими разведывательными службами.
Инсайдеры СМИ в правительстве ФРГ сообщили, что команда канцлера Фридриха Мерца также намерена помогать Украине с определением координат целей для проведения контратак по территории России. Однако, это еще не все.
Немецкие спецслужбы получат больше полномочий
По словам анонимных источников, вскоре Бундестаг поддержит закон о спецслужбах. Таким образом, для них расширят спектр "активных мер" в противодействии вражеским атакам.
Кроме того, в будущем сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND) могут получить более широкие полномочия по противодействию вражеским кибероперациям. В частности, они смогут получать доступ к компьютерам и серверам противника и удалять похищенную информацию.
Также разведчики могут позволить вмешиваться в цепи поставок - например, заменять отдельные компоненты в поставках, предназначенных для вражеских государств.
Германия значительно усилит давление на РФ на уровне ЕС
Накануне Берлин заявил о закрытии генерального консульства РФ в Бонне и "Русского дома "в Берлине, однако на этом он останавливаться не планирует.
Инсайдеры утверждают, что команда Мерца будет добиваться от Евросоюза принятия еще более жестких санкций против России.
В первую очередь немецкие власти потребуют усиления борьбы с российским "теневым флотом" и более жесткого контроля за въездом граждан РФ в страны Европейского Союза.
Напомним, 1 сентября Германия официально обвинила РФ в совершении атаки в аэропорту Лейпцига.
На фоне последних событий президент Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО от Германии.