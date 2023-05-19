Защитники севера Украины провели тренировку с высадкой речного десанта (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

"Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма- это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление", - отметил он.

Наев добавил, что доволен подготовкой. По его словам, десантная операция - одна из самых сложных в военном деле. Она требует интенсивной поддержки и слаженных действий военных.

"Во время тренировок мы стараемся максимально приблизить условия к боевым, чтобы бойцы поняли, что от их умения действовать в команде зависит результат операции", - добавил командующий.

Наев заявил о необходимости создания военного речного флота на Днепре, поскольку у Беларуси есть 19 судов военно-речного дивизиона в Пинске и база в Лоеве, у границы с Украиной.

Фото: военные на севере Украины отработали высадку речного десанта (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Следует отметить, что защитники севера Украины укрепляют границу. За последние 10 дней военные установили более 5 тысяч мин и построили тысячи километров укреплений.

Форсирование Днепра

Напомним, в конце апреля аналитики ISW предположили, что украинские защитники, вероятно, высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и заняли позиции.

Однако позже спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что зачистка полосы на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжается. Она призвала украинцев сохранять информационную тишину.

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