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Зачистка полосы левого берега Херсонской области продолжается, но нужна тишина, - Гуменюк

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Херсон, Вторник 25 апреля 2023 13:09
Зачистка полосы левого берега Херсонской области продолжается, но нужна тишина, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают зачистку полос на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако до окончания боевой работы необходима информационная тишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, за последние трое суток украинские защитники добились успехов на юге. На этом направлении ВСУ уничтожили от 13 до 22 единиц боевой техники.

"Нам удается уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны противника. То есть наша работа по зачистке той же полосы, передовой полосы левого берега очень мощная. Но работаем мы пока только в контрбатарейном режиме", - заявила Гуменюк.

В то же время спикера подчеркнула, что украинским военным нужна информационная тишина до завершения боевых задач. Она призвала украинцев не комментировать работу ВСУ, верить в хорошие новости и защитников.

Напомним, аналитики ISW, анализируя геоданные российских военкоров, заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

При этом украинские военные не подтвердили, но и не опровергли это заявление, однако призвали сохранять информационную тишину.

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