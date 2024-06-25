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Защитники Мариуполя и не только. Украина вернула из российского плена 90 воинов

Фото: Украина провела обмен пленными с Россией (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Иван Носальский

Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram.

"Дома - это не просто слова. Дома - это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена", - написал глава государства. 

 

Фото: обмен пленными между Украиной и Россией (t.me/V_Zelenskiy_official)

По его словам, из плена вернули: воинов Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцов теробороны и пограничников. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о всех людях в российском плену и продолжает работу для их освобождения. 

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами. В нее входит начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель ОП Андрей Ермак, глава СБУ Василий Малюк и не только.

Также Зеленский отметил роль ОАЭ, которые способствовали в этом обмене пленными. 

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в результате обмена освободили 52 защитников "Азовстали" и пленных из ЧАЭС. 

"В ближайшее время ждем продолжения", - добавил он. 

Отметим, ранее российская сторона заявила об обмене пленными с Украиной по формуле 90 на 90. 

Обмены пленными

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией произошел в конце мая. Тогда домой удалось вернуть 71 воина.

Среди них были защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и Чернобыльской АЭС.

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