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Захисники Маріуполя і не лише. Україна повернула з російського полону 90 воїнів

Фото: Україна провела обмін полоненими з Росією (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Іван Носальський

Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.

"Вдома - це не просто слова. Вдома - це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону", - написав глава держави.

 

Фото: обмін полоненими між Україною та Росією (t.me/V_Zelenskiy_official)

За його словами, з полону повернули: воїнів Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійців тероборони та прикордонників. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей у російському полоні та продовжує роботу для їхнього звільнення.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами. До неї входить начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк і не тільки.

Також Зеленський відзначив роль ОАЕ, які сприяли в цьому обміні полоненими.

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що внаслідок обміну звільнили 52 захисників "Азовсталі" та полонених з ЧАЕС.

"Найближчим часом чекаємо продовження", - додав він.

Зазначимо, раніше російська сторона заявила про обмін полоненими з Україною за формулою 90-90.

Обміни полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна.

Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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