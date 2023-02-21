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Защитники Киева начали учения по обороне столицы

Фото: военные проведут учения по обороне столицы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны с 21 февраля в течение нескольких дней будут проводить учения по защите Киева. Бойцы отработают методы защиты гражданского населения в условиях боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что военные отработают сценарий, когда враг проводит наступательную операцию из северного направления.

"Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий", - добавил Попко.

В КГВА подчеркнули, что это плановые учения Сил обороны Киева, угроза с севера - минимальная.

"Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил, как проходят учения по обороне зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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