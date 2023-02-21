Наев оценил угрозу с севера и показал учения ВСУ по обороне важных объектов (видео)

Военные проводят оперативно-тактические учения "Оксиморон-2023" по охране и обороне особо важных объектов критической инфраструктуры. Сейчас угроза с севера против Украины минимальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

"В Киевской области и под общим руководством командующего Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева проведено тактико-специальное обучение Сил обороны Украины по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Фото: Наев показал учения ВСУ по обороне важных объектов (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

В сообщении отмечено, что эти тренировки проходят на постоянной основе.

"Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений отдельно. Через определенный период проходят совместные тренировки и учения, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщил Наев, командиры и штабы предусматривают маневры войск и другие военные меры для того, чтобы в любое время вовремя отреагировать на возможные действия врага.

"В настоящее время, угроза с севера против Украины минимальна. Кроме того, проведен ряд комплексов и мероприятий, которые делают невозможным проход вражеских сил через границу", - заявил Наев.

Он добавил, что Силы обороны постоянно принимают меры по укреплению государственной границы Украины на Киевском направлении. В частности, обустраиваются и образуются соответствующие заграждения, обеспечивающие непроходимость вражеских сил в этом направлении.

"В настоящее время на Киевском направлении ситуация стабильная и контролируемая", - подытожил Наев.

Напомним, что сегодня в Ивано-Франковской области ВСУ также проводят учения.

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