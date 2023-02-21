Захисники Києва розпочали навчання з оборони столиці

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що військові відпрацюють сценарій, коли ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку.

"Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання з захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - додав Попко.

У КМВА наголосили, що це планові навчання Сил оборони Києва, загроза з півночі - мінімальна.

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив, як проходять навчання з оборони зони відчуження Чорнобильської АЕС.

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