Сборная Украины без шансов проиграла Англии стартовый матч отбора к Евро-2024

Выездным поражением от сборной Англии начала квалификацию перед чемпионатом Европы 2024 года национальная команда Украины.

Евро-2024, квалификация, группа C, 2-й тур

Англия – Украина – 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

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Стартовыми составами оба тренера не слишком удивили. В составе хозяев неожиданностью стало появление с первых минут Мэддисона. В свою очередь и. о. наставника "сине-желтых" Ротань нашел места в основе для Судакова и Малиновского, а праймового Цыганкова оставил на скамье.

"Три льва" уже в дебюте взялись "душить" украинцев сверхвысоким прессингом. В эти минуты гостям за счастье было выйти за пределы первой трети поля, а перейти центральную линию – настоящий подвиг. Англичане могли наказать уже на 8-й минуте, но Кейн в борьбе со Сватком упал и не смог акцентированно пробить.

"Сине-желтые" ответили на 15-й, когда Зинченко бросил в прорыв Яремчука. Форвард выскочил на свидание с Пикфордом, но с нескольких метров не смог попасть в дальний нижний угол. Правда, и лайнсмен в конце эпизода поднял флажок.

Дальше пришлось вступать в игру Трубину. Кипер "Шахтера" сначала не смог зафиксировать мяч, поэтому пришлось выдержать столкновение с Мэддисоном на добивании. А потом уверенно поймал мяч после удара Кейна со второго этажа. А на 35-й минуте ликвидировал угрозу после еще одного выпада упорного Мэддисона.

Впрочем, удержать нули до перерыва сборная Украины не сумела. Более того, "сине-желтые" пропустили дважды в течение трех минут. Последним звонком перед голами стала атака "Трех львов", в которой украинские защитники трижды (!) бросались под мяч.

Итак, первый забитый мяч едва ли не полностью стал заслугой Сака. Вингер "Арсенала" накрутил соперников на правом фланге атаки и исполнил навес на дальнюю штангу, где Кейн в касание переправил мяч в сетку. Ни Матвиенко, ни Караваев прервать подачу не смогли...

А чуть ли не в следующей атаке к ассисту Сака добавил и гол. Англичанин хрестоматийно сместился с фланга в центр, выдержал толчок от Матвиенко и из-под Степаненко роскошно пробил в дальнюю девятку – 2:0.

Фактически только перед перерывом сборная Украины напомнила о себе в атаке. Это Мудрик отважился пробить правой со средней дистанции. Мяч, однако, прошел вдали от створа ворот. Несмотря на ожидания, с первых минут второй половины новые исполнители в составе "сине-желтых" не появились.

Со стартом второго тайма сборная Украины попыталась сыграть активнее. Но лишь большого желания оказалось мало для того, чтобы появились реальные возможности забить. Зато более открытая игра в исполнении команды Ротаня позволила англичанам еще свободнее дышать впереди.

Как следствие, "Три льва" создали несколько моментов, чтобы сделать счет разгромным. Вот Мэддисон пробил в ближний угол после врывания в штрафную в борьбе с Матвиенко – неточно. Сваток в последний момент прервал прострел Саки на Белингема. А после стандарта тот же Сака не смог закрутить в дальний.

Свой полушанс украинцы получили на 73-й минуте. После перехвата у собственной штрафной пошла классная передача на левый фланг. Там скорость набрал Соболь, убежал от подката оппонента и собирался прострелить вдоль ворот, но Стоунз правильно выбрал позицию и выбил на угловой.

Новая вспышка активности от сборной Англии пришлась на финальные минуты. Для начала Грилиш прорвался на левый край штрафной и отдал Галлахеру, но удар хавбека Трубин перевел на угловой. После стандарта головой пробил Магуайр – в руки вратарю.

В добавленное арбитром время центрбек МЮ еще раз пробил головой после подачи углового флажка. Но в этот раз мяч пролетел над перекладиной. Однако удар Галлахера из-за пределов штрафной парировал Трубин. В конце концов украинской сборной не помог даже дружеский жест Ротаня с выходом Коноплянки. Размочить счет "сине-желтые" так и не сумели.

Сборная Англии набрала 6 очков в двух турах, обыграв двух конкурентов в борьбе за путевки на чемпионат Европы – Италию и Украину. Северная Македония набрала 3 пункта, одолев мальтийцев. Позже вечером "Скуадра Адзурра" сможет открыть счет очков, если на выезде справится со сборной Мальты.