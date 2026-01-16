Бетонные саркофаги сохраняют трансформаторы даже после 20 попаданий "Шахедов", - Шмыгаль

Объекты защиты построены практически на всех подстанциях, и они способны выдерживать до 20 "Шахедов", и даже попадание ракет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
"Защита построена на подавляющем большинстве, практически на всех подстанциях. Практически каждый - второго уровня, я имею в виду, практически каждый бетонный саркофаг сегодня уже выдержал попадание "Шахедов", некоторые саркофаги выдержали до 20 попаданий "шахедов", есть попадания ракет", - отметил Шмыгаль.
По его словам, таким образом, пассивная защита второго уровня доказала сегодня свою эффективность, она сохраняет трансформаторное оборудование.
"Для сравнения цен. Одна ракета для (системы ПВО - ред.) Patriot стоит около 3 млн долларов. И одна защита второго уровня стоит менее 3 млн долларов. Соответственно, тратить две-три ракеты для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически, конечно, дороже, чем построить пассивную защиту", - добавил он.
Кроме того, министр энергетики отметил, что все объекты, которые защищены бетоном и углублены под землю - это экономически выгоднее, чем активно защищать такие объекты средствами ПВО. К тому же, активная защита имеет определенный процент вероятности того, что удар пройдет.
"Поэтому защита - это выгодно, и ее надо продолжать делать", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, 14 января в Украине приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
В результате таких атак больше всего пострадал Киев. По состоянию на 16 января в столице действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.
Также Украина созывает заседание энергетического "Рамштайн" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за российских ударов и сильного похолодания.