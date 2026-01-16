Бетонные саркофаги сохраняют трансформаторы даже после 20 попаданий "Шахедов", - Шмыгаль

"Защита построена на подавляющем большинстве, практически на всех подстанциях. Практически каждый - второго уровня, я имею в виду, практически каждый бетонный саркофаг сегодня уже выдержал попадание "Шахедов", некоторые саркофаги выдержали до 20 попаданий "шахедов", есть попадания ракет", - отметил Шмыгаль.

По его словам, таким образом, пассивная защита второго уровня доказала сегодня свою эффективность, она сохраняет трансформаторное оборудование.

"Для сравнения цен. Одна ракета для (системы ПВО - ред.) Patriot стоит около 3 млн долларов. И одна защита второго уровня стоит менее 3 млн долларов. Соответственно, тратить две-три ракеты для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически, конечно, дороже, чем построить пассивную защиту", - добавил он.

Кроме того, министр энергетики отметил, что все объекты, которые защищены бетоном и углублены под землю - это экономически выгоднее, чем активно защищать такие объекты средствами ПВО. К тому же, активная защита имеет определенный процент вероятности того, что удар пройдет.

"Поэтому защита - это выгодно, и ее надо продолжать делать", - подытожил Шмыгаль.