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Защищают Кремль? В МИД Китая снова заговорили о "мирных переговорах" между Украиной и РФ

Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай снова выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Пекин призвал перейти к так называемым "мирным переговорам", о которых часто говорит Кремль.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министр подытожил результаты визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на этой неделе и снова прокомментировал войну. Однако глава МИД описал ее как "украинский кризис".

Кроме того, Цинь Ган заявил, что Китай не является "ни создателем, ни стороной" конфликта, а "защитником", поддерживающим политическое урегулирование и способствующим мирным переговорам. В то же время он обвинил некоторые страны в якобы разжигании войны, однако не назвал их.

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам ради собственных геополитических интересов и даже придумывают всяческие слухи и ложь, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - сказал министр.

Напомним, глава МИД Китая также заявил, что Пекин и Россия будут противостоять США, и утверждает, что диктатор Путин якобы "готов к "скорейшему возобновлению переговоров".

Как сообщалось, на этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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