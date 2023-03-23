Защищают Кремль? В МИД Китая снова заговорили о "мирных переговорах" между Украиной и РФ

Министр подытожил результаты визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на этой неделе и снова прокомментировал войну. Однако глава МИД описал ее как "украинский кризис".

Кроме того, Цинь Ган заявил, что Китай не является "ни создателем, ни стороной" конфликта, а "защитником", поддерживающим политическое урегулирование и способствующим мирным переговорам. В то же время он обвинил некоторые страны в якобы разжигании войны, однако не назвал их.

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам ради собственных геополитических интересов и даже придумывают всяческие слухи и ложь, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - сказал министр.

Напомним, глава МИД Китая также заявил, что Пекин и Россия будут противостоять США, и утверждает, что диктатор Путин якобы "готов к "скорейшему возобновлению переговоров".

Как сообщалось, на этой неделе лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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