Міністр підсумував результати візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви цього тижня та знову прокоментував війну. Проте очільник МЗС описав її як "українська криза".

Крім того, Цінь Ган заявив, що Китай не є "ані творцем, ані стороною" конфлікту, а "захисником", який підтримує політичне врегулювання та сприяє мирним переговорам. Водночас він звинуватив деякі країни в нібито розпалюванні війни, проте назвав їх.

"Деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам заради власних геополітичних інтересів і навіть вигадують усілякі чутки та брехню, щоб атакувати та дискредитувати Китай", - сказав міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Китаю також заявив, що Пекін та Росія протистоятимуть США, та стверджує, що диктатор Путін нібито "готовий до "швидшого поновлення переговорів".

Як повідомлялося, цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

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