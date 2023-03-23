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В Китае заявили, что Путин готов к переговорам, и пообещали с РФ противостоять США

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Пекин, Четверг 23 марта 2023 09:16
В Китае заявили, что Путин готов к переговорам, и пообещали с РФ противостоять США Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае после визита Си Цзиньпина в Москву заявила, что будут вместе с Россией противостоять США. При этом в Пекине утверждают, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к "скорейшему возобновлению переговоров".

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское агентство "Синьхуа".

Глава МИД заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца".

При этом министр отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о "борьбе демократии против автократии". Цинь Ган намекнул, что Китай вместе с РФ будут противостоять Западу.

"В условиях поднимающей голову политики гегемонизма Китаю и России тем более важно консолидировать и укреплять стратегическую координацию", - сказал министр.

По словам дипломата, во время визита Си Цзиньпина Москва якобы продемонстрировала "свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров", а Кремль приветствовал решение Пекина сыграть роль посредника.

Напомним, недавно лидер Китая Си Цзиньпин посетил в Москву с официальным визитом и дважды встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

При этом в Белом доме сомневаются, что Пекин может быть беспристрастным посредником между Украиной и РФ.

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