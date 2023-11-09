Защищал Мариуполь. В России украинского морпеха приговорили к 19 годам тюрьмы

Как отмечается, суд приговорил бывшего украинского военного на больший срок, чем предлагала прокуратура. Первоначально речь шла о 17 годах колонии.

Решение суда пока не вступило в силу, защита намерена его обжаловать.

В настоящее время Чередник остается в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, независимые адвокаты не имеют к нему доступа. Интересы украинского пленного представляет адвокат по назначению.

Как известно, Чередник служил в морской пехоте ВСУ и оказался в плену во время боев за Мариуполь весной 2022 года.

В России его обвинили в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти в самопровозглашенной "ДНР".

Суды над украинскими военнопленными

Напомним, в сентябре в Ростове-на-Дону устроили судилище над 24-мя защитниками Мариуполя из полка "Азов". Их хотят приговорить к пожизненному заключению за оборону Мариуполя.

Россияне инкриминируют бойцам так называемый "силовой захват власти" и "участие в террористической организации".

Пленные из "Азовстали"

Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысячи украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".

Впрочем, они получили приказ оставить прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторые из них уже удалось освободить. В частности, 5 украинских командиров по договоренностям находятся в Турции. Также часть украинских военнослужащих вернулась домой.

Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.