Защищать Украину сможет каждый? Что известно о создании Центров нацсопротивления

Кто решил создать сеть Центров нацсопротивления

Согласно информации МОУ, "нормативную рамку" насчет сети Центров нацсопротивления установил Кабинет министров.

Речь идет об утверждении разработанного Министерством обороны (в сотрудничестве с Офисом президента) порядка создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Уточняется, что именно этот документ:

определяет порядок создания Центров нацсопротивления;

определяет порядок функционирования Центров нацсопротивления;

устанавливает принципы их деятельности.

С кем будут сотрудничать Центры нацсопротивления

Порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению регламентирует их взаимодействие:

с органами государственной власти;

с органами местного самоуправления;

с Силами территориальной обороны ВСУ;

с Силами специальных операций ВСУ;

с институтами гражданского общества.

Зачем нужна сеть Центров нацсопротивления

В МОУ объяснили, что цель создания сети Центров:

подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению;

формирование патриотического сознания;

приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

По словам заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, создание сети Центров национального сопротивления - важный шаг для укрепления обороноспособности Украины.

"Это решение повышает нашу стойкость. Оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - добавил он.

Где именно и как будут открывать Центры нацсопротивления

Украинцам рассказали, что Центры нацсопротивления будут создаваться:

в областях Украины;

в городе Киеве.

Они будут в форме коммунальных учреждений или предприятий.

Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций).

Между тем решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

Откуда будут брать деньги на материально-техническую базу

Согласно информации Минобороны, материально-техническая база Центров нацсопротивления будет формироваться:

за счет местных бюджетов;

за счет других источников, не запрещенных законодательством.

"Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.", - объяснили гражданам.

Кто сможет стать инструктором в Центре нацсопротивления

На должности инструкторского состава в Центрах национального сопротивления будут назначаться сертифицированные инструкторы.

Речь идет, прежде всего, о ветеранах Вооруженных сил Украины.

При необходимости к обучению будут привлекаться также:

действующие военнослужащие Сил территориальной обороны (ТрО) ВСУ;

действующие военнослужащие Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

При этом учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ - с учетом региональных потребностей.

Публикация МОУ в Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)