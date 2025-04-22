Защищать Украину сможет каждый? Что известно о создании Центров нацсопротивления

В Украине создадут сеть Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они будут работать в областях и в городе Киеве как коммунальные учреждения или предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Согласно информации МОУ, "нормативную рамку" насчет сети Центров нацсопротивления установил Кабинет министров.
Речь идет об утверждении разработанного Министерством обороны (в сотрудничестве с Офисом президента) порядка создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Уточняется, что именно этот документ:
Порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению регламентирует их взаимодействие:
В МОУ объяснили, что цель создания сети Центров:
По словам заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, создание сети Центров национального сопротивления - важный шаг для укрепления обороноспособности Украины.
"Это решение повышает нашу стойкость. Оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - добавил он.
Украинцам рассказали, что Центры нацсопротивления будут создаваться:
Они будут в форме коммунальных учреждений или предприятий.
Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций).
Между тем решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.
Согласно информации Минобороны, материально-техническая база Центров нацсопротивления будет формироваться:
"Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.", - объяснили гражданам.
На должности инструкторского состава в Центрах национального сопротивления будут назначаться сертифицированные инструкторы.
Речь идет, прежде всего, о ветеранах Вооруженных сил Украины.
При необходимости к обучению будут привлекаться также:
При этом учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ - с учетом региональных потребностей.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук о создании Центров национального сопротивления рассказала еще в начале февраля текущего года. По ее словам, первым и важнейшим этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов.
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