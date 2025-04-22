Захищати Україну зможе кожен? Що відомо про створення Центрів нацспротиву

В Україні створять мережу Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Вони працюватимуть в областях та в місті Києві як комунальні установи або підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Згідно з інформацією МОУ, "нормативну рамку" щодо мережі Центрів нацспротиву встановив Кабінет міністрів.
Йдеться про затвердження розробленого Міністерством оборони (у співпраці з Офісом президента) порядку створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.
Уточнюється, що саме цей документ:
Порядок створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву регламентує їхню взаємодію:
В МОУ пояснили, що мета створення мережі Центрів:
За словами заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, створення мережі Центрів національного спротиву - важливий крок для зміцнення обороноздатності України.
"Це рішення підвищує нашу стійкість. Воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", - додав він.
Українцям розповіли, що Центри нацспротиву створюватимуться:
Вони будуть у формі комунальних установ або підприємств.
Ініціатором їх створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій).
Тим часом рішення щодо створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.
Згідно з інформацією Міноборони, матеріально-технічна база Центрів нацспротиву формуватиметься:
"Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв'язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо", - пояснили громадянам.
На посади інструкторського складу у Центрах національного спротиву будуть призначатись сертифіковані інструктори.
Йдеться передусім про ветеранів Збройних сил України.
За потреби до навчання залучатимуться також:
При цьому навчальні плани Центрів розроблятимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ - з урахуванням регіональних потреб.