Захищати Україну зможе кожен? Що відомо про створення Центрів нацспротиву

Хто вирішив створити мережу Центрів нацспротиву

Згідно з інформацією МОУ, "нормативну рамку" щодо мережі Центрів нацспротиву встановив Кабінет міністрів.

Йдеться про затвердження розробленого Міністерством оборони (у співпраці з Офісом президента) порядку створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Уточнюється, що саме цей документ:

визначає порядок створення Центрів нацспротиву;

визначає порядок функціонування Центрів нацспротиву;

встановлює засади їх діяльності.

З ким співпрацюватимуть Центри нацспротиву

Порядок створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву регламентує їхню взаємодію:

з органами державної влади;

з органами місцевого самоврядування;

із Силами територіальної оборони ЗСУ;

із Силами спеціальних операцій ЗСУ;

з інститутами громадянського суспільства.

Навіщо потрібна мережа Центрів нацспротиву

В МОУ пояснили, що мета створення мережі Центрів:

підготовка громадян України до національного спротиву;

формування патріотичної свідомості;

набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

За словами заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, створення мережі Центрів національного спротиву - важливий крок для зміцнення обороноздатності України.

"Це рішення підвищує нашу стійкість. Воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", - додав він.

Де саме та як відкриватимуть Центри нацспротиву

Українцям розповіли, що Центри нацспротиву створюватимуться:

в областях України;

у місті Києві.

Вони будуть у формі комунальних установ або підприємств.

Ініціатором їх створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій).

Тим часом рішення щодо створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

Звідки братимуть гроші на матеріально-технічну базу

Згідно з інформацією Міноборони, матеріально-технічна база Центрів нацспротиву формуватиметься:

коштом місцевих бюджетів;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

"Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв'язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо", - пояснили громадянам.

Хто зможе стати інструктором у Центрі нацспротиву

На посади інструкторського складу у Центрах національного спротиву будуть призначатись сертифіковані інструктори.

Йдеться передусім про ветеранів Збройних сил України.

За потреби до навчання залучатимуться також:

чинні військовослужбовці Сил територіальної оборони (ТрО) ЗСУ;

чинні військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

При цьому навчальні плани Центрів розроблятимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО ЗСУ - з урахуванням регіональних потреб.

Публікація МОУ у Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)