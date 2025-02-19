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Пример для других стран. В Минобороны рассказали о роли ТРО в отражении агрессии

Украина, Среда 19 февраля 2025 20:17
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Пример для других стран. В Минобороны рассказали о роли ТРО в отражении агрессии Фото: в Минобороны рассказали о роли ТРО в отражении агрессии (Facebook.com_brigadeTRO)
Автор: РБК-Украина

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи добровольцев стали в ряды теробороны. Этот опыт стал примером для многих стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

"Территориальная оборона эволюционировала от резервной составляющей до полноценной боевой силы. До 2022 года она воспринималась в основном, как вспомогательный инструмент для ВСУ, но реалии войны доказали, что ее значение значительно больше. Сегодня это эффективный механизм сдерживания врага и обеспечения устойчивости государства", - сообщил начальник отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Юрий Еленич.

Он отметил, что в будущем тероборона должна стать еще более подготовленной, интегрированной в общую систему безопасности и способной быстро адаптироваться к новым вызовам.

Роль теробороны в отражении российской агрессии

В течение первого месяца большой войны в Силы территориальной обороны ВСУ вступило более 110 000 добровольцев, что позволило сформировать боеспособные подразделения.

Тероборона сыграла важную роль в освобождении Киева и северных областей. Они обеспечили безопасность тыловых районов, что позволило регулярным частям сосредоточиться на наиболее угрожающих направлениях.

С 2023 года в состав Сил теробороны, кроме пехотных, вошли механизированные подразделения, части аэроразведки и минометные расчеты. Уделяется внимание подготовке саперов.

Место теробороны в системе национального сопротивления

Деятельность теробороны регулируется Законом "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу 1 января 2022 года. Первые батальоны вошли в состав Сухопутных войск ВСУ еще в 2014 году. В 2020 году появилось отдельное Командование.

Тероборона - одна из трех ключевых составляющих системы национального сопротивления, вместе с движением сопротивления и системой подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Общее руководство тероборной осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны. На региональном уровне руководство осуществляется через региональные органы военного управления и соответствующие штабы зон территориальной обороны. На местном уровне действуют штабы районов территориальной обороны.

Задачи территориальной обороны охватывают функции безопасности, в частности:

  • защита и оборона территории, включая реагирование на угрозы в пределах определенной местности и усиление охраны государственной границы;
  • защита критической инфраструктуры;
  • обеспечение общественной безопасности;
  • защита гражданского населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий боевых действий;
  • создание благоприятных условий для обороны государства.

Состав и особенность территориальной обороны

Территориальная оборона включает три основных компонента: военную, гражданскую и военно-гражданскую.

Основу военной составляющей формируют Силы территориальной обороны ВСУ, включающий командование, региональные органы военного управления, бригады, батальоны.

Гражданская составляющая представлена государственными органами и органами местного самоуправления. Они обеспечивают административную поддержку, координацию с местным населением и решение организационных вопросов.

Военно-гражданский компонент включает штабы зон территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ).

Территориальная оборона имеет ряд особенностей, отличающих ее от других военных формирований, в частности:

  • тесная связь с местными общинами и территориями;
  • сочетание военного и гражданского компонентов;
  • ДФТГ, которые входят в состав территориальной обороны, могут использовать личное охотничье оружие;
  • имеет более широкий спектр задач, выходящих за пределы сугубо военных функций.

Напомним, что в Украине запустили новый проект "Контракт 18-24", в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут присоединится к Силам обороны. Они получат новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

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Министерство обороны Украины Министерство обороны РФ
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