Роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном
Российская пропаганда в преддверии отопительного сезона устраивает в соцсетях информационный террор. Таким образом РФ пытается повлиять на молодежь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
Роспропаганда начала распространять в TikTok на разных языках видео, которые высмеивают энергетический кризис. К примеру, в соцсетях появился ролик о замерзшем герое, который решил добавить тепла в жилище, но к нему врывается полиция.
В то же время на русском языке в TikTok распространяются видео противоположного содержания с включенным газом или горячей водой.
В СНБО объяснили, что энергетический шантаж России предназначен для людей старше 18 лет.
"Вместо традиционного запугивания роспропаганда пытается сформировать впечатление, что якобы Россия - единственная энергетически независимая и богатая страна", - говорится в сообщении.
На самом же деле доля российских энергоносителей на мировом рынке составляет менее 10%.
Напомним, недавно российская пропаганда начала распространять нарратив о якобы распаде ЕС и обвиняет в этом Украину.
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