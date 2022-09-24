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Роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном

Новина українською →
Россия, Суббота 24 сентября 2022 16:16
Роспропаганда устраивает в TikTok информационный террор перед отопительным сезоном Фото: РФ продвигает в TikTok энергетический шантаж (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда в преддверии отопительного сезона устраивает в соцсетях информационный террор. Таким образом РФ пытается повлиять на молодежь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Роспропаганда начала распространять в TikTok на разных языках видео, которые высмеивают энергетический кризис. К примеру, в соцсетях появился ролик о замерзшем герое, который решил добавить тепла в жилище, но к нему врывается полиция.

В то же время на русском языке в TikTok распространяются видео противоположного содержания с включенным газом или горячей водой.

В СНБО объяснили, что энергетический шантаж России предназначен для людей старше 18 лет.

"Вместо традиционного запугивания роспропаганда пытается сформировать впечатление, что якобы Россия - единственная энергетически независимая и богатая страна", - говорится в сообщении.

На самом же деле доля российских энергоносителей на мировом рынке составляет менее 10%.

Напомним, недавно российская пропаганда начала распространять нарратив о якобы распаде ЕС и обвиняет в этом Украину.

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