Запад Украины под ударом: "Шахеды" долетели до самого Львова

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты с самого утра продолжают массированную атаку на Украину. Вражеские "Шахеды" долетели до Львова, взрывы также слышали в Тернополе и Виннице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление львовского мэра Андрея Садового и публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
Садовый сообщил об информации о вражеском беспилотнике в направлении Львова. Он также призвал горожан не игнорировать тревогу и находиться в безопасных местах.
По словам Козицкого, российский дрон движется в направлении Перемышлян. Через несколько минут он сообщил, что вражеский беспилотник зафиксирован вблизи Бибрки, которая расположена в чуть более чем 30 км от Львова.
Глава Львовской ОВА отметил высокую угрозу вражеского дронового удара для Сыхова - крупнейшего жилого массива города.
"Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО! Не снимайте на видео. Оставайтесь в безопасном месте", - написал чуть позже Садовый.
По состоянию на 16:57 известно о двух попаданиях в жилые дома во Львове, повреждено объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть пострадавшие.
По данным корреспондента РБК-Украина, около 16:52 взрыв прогремел в Тернополе. До этого была слышна работа ПВО. Позже взрыв подтвердили в Telegram-канале Тернопольской ОВА.
Также "Суспільне" сообщало о взрывах в Виннице.
Карта воздушных тревог на 17:00
Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет различных типов.
Воздушные Силы зафиксировали 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.
В Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, россияне утром нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела возникли пожары, по состоянию на сейчас известно о девяти раненых. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.
Также оккупанты ударным беспилотником атаковали пригородный поезд сообщением Слатино-Харьков. В результате удара есть погибший и раненые.
