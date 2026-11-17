"Если бы Украина это сделала (ударила по Крымскому мосту, - ред) без российских ударов по украинским мостам, сейчас бы уже за "валидол" хватались в Вашингтоне, крича, что Украина эскалирует, срывает переговорный процесс. Путин апеллировал бы к Трампу, что мы "не вменяемые" - и все прочее", - сказал он.

Саакян объяснил, что сейчас, когда РФ сама нарушила баланс, никто ни в одной столице мира не скажет Украине, что она саботирует переговорный процесс.

"Да и в России любые попытки апеллировать к тому, что Украина недоговороспособна, сейчас будут выглядеть плохо для них же. Так что окно и политическое, и военное, и геополитическое, судя по всему, совпали вместе, как и техническое, для того, чтобы эта операция была реализована", - заявил политолог.

Как следствие, добавил он, складывается ситуация "де-факто военной блокады Крыма", поскольку пораженный автомобильный мост невозможно использовать.

"Ну, собственно, он перестал быть мостом. Это на сегодняшний день самый дорогой в России пирс, как с одной стороны, так и с другой, ведущей в никуда", - подчеркнул Саакян.

Он также отметил, что в результате удара по Крымскому мосту сейчас перекрыто судоходство. Политолог назвал это "бонусом" и предположил, что технически россияне смогут оттянуть обломки конструкции.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост 16 и 17 ноября подвергся двум атакам. После первой спутниковые фотографии зафиксировали повреждение дорожного полотна в нескольких местах, а также деформацию арки.

После этого, в ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. OSINT-паблики сообщили о падении в воду части автомобильного пролета и арки.