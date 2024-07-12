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Запад раскрыл планы РФ по диверсиям против компаний и людей, которые поддерживают Украину, - AP

Украина, Пятница 12 июля 2024 23:25
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Запад раскрыл планы РФ по диверсиям против компаний и людей, которые поддерживают Украину, - AP Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Запад раскрыл планы РФ по диверсиям и убийствам, которые были запланированы против компаний и людей причастных к поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Западные спецслужбы раскрыли разработанные Россией планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинских военных, в число которых вошел и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам источника издания, планы России в том числе предусматривали вербовку преступников в других странах для совершения атак. Анонимный собеседник уточнил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

Как отмечает АР, европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых они обвиняют Россию и ее союзников.

К ним в частности отнесли недавние пожары на коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.

Напомним, что недавно стало известно, что Россия планировала покушение на исполнительного директора производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Подробнее о том, что известно о желании россиян убить гендиректора Rheinmetall, а также о прошедшем покушении на Паппергера, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что на фоне данных заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские спецслужбы организовали кампанию против союзников по НАТО.

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