Запад раскрыл планы РФ по диверсиям против компаний и людей, которые поддерживают Украину, - AP

Запад раскрыл планы РФ по диверсиям и убийствам, которые были запланированы против компаний и людей причастных к поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Западные спецслужбы раскрыли разработанные Россией планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинских военных, в число которых вошел и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам источника издания, планы России в том числе предусматривали вербовку преступников в других странах для совершения атак. Анонимный собеседник уточнил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

Как отмечает АР, европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых они обвиняют Россию и ее союзников.

К ним в частности отнесли недавние пожары на коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.