ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг заявил о кампании России против НАТО на фоне слухов о гендиректоре Rheinmetall

Вашингтон, Четверг 11 июля 2024 21:59
UA EN RU
Столтенберг заявил о кампании России против НАТО на фоне слухов о гендиректоре Rheinmetall Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские спецслужбы организовали кампанию против союзников по НАТО. В ее рамках они пытаются проводить "враждебные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У генсека попросили отреагировать на слухи о том, что США и Германия сорвали попытку России убить генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его компания передает Украине военную помощь.

Столтенберг отказался комментировать такую информацию, но отметил, что существует российская кампания, которую организовали спецслужбы для проведения "враждебных действий" против стран НАТО.

Он уточнил, что цель такой кампании - запугать союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы они прекратили помощь Украине.

"За последние месяцы мы видели, что союзники по НАТО не были запуганы", - добавил генсек.

Он подчеркнул, что такие попытки запугивания со стороны России имеют обратный эффект.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание CNN написало, что США передали Германии информацию о попытке России ликвидировать гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Благодаря этому планы РФ удалось сорвать.

Также в апреле стало известно, что немецкие левые экстремисты устроили пожар в дачном домике Паппергера, который находится в Нижней Саксонии. Вину экстремисты признали сами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет