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Захід розкрив плани РФ з диверсій проти компаній та людей, які підтримують Україну, - AP

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 23:25
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Захід розкрив плани РФ з диверсій проти компаній та людей, які підтримують Україну, - AP Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Захід розкрив плани РФ щодо диверсій та вбивств, що були заплановані проти компаній і людей причетних до підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Західні спецслужби розкрили розроблені Росією плани вбивств, підпалів та інших диверсій в Європі проти компаній і людей, пов'язаних із підтримкою українських військових, до яких увійшов і гендиректор збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

За словами джерела видання, плани Росії зокрема передбачали вербування злочинців в інших країнах для здійснення атак. Анонімний співрозмовник уточнив, що один із таких планів був спрямований проти Паппергера.

Як зазначає АР, європейські лідери на саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня говорили про боротьбу з ескалацією гібридних атак, в яких вони звинувачують Росію та її союзників.

До них зокрема віднесли нещодавні пожежі на і комерційних об'єктах у Литві, Польщі, Великій Британії, Німеччині та інших країнах, а також інспірований Мінськом і Москвою міграційний тиск.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Росія планувала замах на виконавчого директора виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.

Детальніше про те, що відомо відносно бажання росіян вбити гендиректора Rheinmetall, а також про минулий замах на Паппергера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що на фоні даних заяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські спецслужби організували кампанію проти союзників по НАТО.

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