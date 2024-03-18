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Запад должен установить пределы для Путина, иначе он не остановится, - глава МИД Финляндии

Понедельник 18 марта 2024 09:03
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Запад должен установить пределы для Путина, иначе он не остановится, - глава МИД Финляндии Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После президентских выборов в России министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Владимир Путин еще больше укрепился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, что мы в целом продолжаем недооценивать Путина и его силу. Мы должны понимать, что ситуация может стать намного хуже", - заявила она об угрозе, исходящей от соседней России.

Она отметила, что Финляндия уже несколько десятилетий готовится к российской угрозе и вкладывает средства в оборону.

Валтонен также подвергла критике недавнее заявление лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о возможном замораживании войны в Украине.

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить пределы для таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся", - подчеркнула министр.

Она высоко оценила поддержку, оказываемую Германией Украине, выразив надежду, что "Германия продолжит играть эту более значительную роль, не только в плане поддержки Украины, но и в целях дальнейшего расширения общих сил сдерживания, общей обороны".

Заморозка войны в Украине

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.

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