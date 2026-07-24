Запад не готов: почему НРК до сих пор не стали приоритетом для западных армий
Западные страны пока полностью не осознают роль наземных роботизированных комплексов (НРК) в войне. Ситуация изменится только тогда, когда партнеры сами столкнутся с длительными боевыми действиями, массированной угрозой FPV-дронов и существенными потерями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Железо вместо людей: стали ли НРК эффективнее брони в логистике и эвакуации".
Почему Запад сдержанно воспринимает наземные работы
По словам Олега Федоришина из DevDroid, на Западе пока не произошло того изменения оптики и переосмысления трансформации боевых действий, которую уже пережила украинская армия.
Западные партнеры проявляют интерес к наземным роботам, однако осознание их критической роли придет только после первой масштабной наземной операции. Отношение к новым технологиям обычно меняется только после непосредственного столкновения с проблемой на поле боя.
В качестве примера Федоришин приводит ситуацию с дронами-перехватчиками: заинтересованность ими стремительно возросла лишь тогда, когда стало ясно, что дорогих ракет ПВО не хватает для сбивания дешевых массовых целей.
Аналогичный сценарий ждет и НРК. Западные страны начнут масштабно применять роботизированные комплексы, когда предстанут перед такими вызовами, как:
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длительные наземные операции;
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постоянная угроза от FPV-дронов;
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существенные потери личного состава и техники.
Подобный опыт партнеры могут получить в случае потенциального российского наступления на одну из стран Европы, войны вокруг Тайваня или привлечения стран НАТО к другому длительному конфликту.
Уязвимость тяжелой бронетехники
Американские военные уже сейчас наблюдают, как FPV-дроны, ранее считавшиеся второстепенной угрозой, способен поражать даже дорогие вертолеты. По мнению Федоришина, похожая переоценка ждет и тяжелую бронетехнику. Списать ее полностью невозможно, но ее функция и место на поле боя безвозвратно изменяются.
Тарас Остапчук, CEO Ratel, подчеркивает, что опыт войны в Украине доказал: сама по себе классическая бронь больше не гарантирует безопасность. Из-за массового использования дронов, минирования и аэроразведки любая техника остается легкой целью.
Именно поэтому в США и Европе постепенно приходит понимание, что НРК является не просто вспомогательным средством, а ключевым элементом современной армии.
Как ранее сообщалось, опасная зона для гражданского транспорта военных расширилась до 40 км от линии фронта. На этом расстоянии россияне все чаще охотятся за маршрутами обеспечения, поэтому использование обычных пикапов и грузовиков приводит к неоправданным потерям.