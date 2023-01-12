Глава Пентагона о будущем "Рамштайне": Будем поддерживать Украину, пока будет нужно
В Германии на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в Вашингтоне.
На встрече прежде всего будет обсуждаться то, в чем больше всего сейчас нуждается Киев, и что ему необходимо для достижения успеха в будущем.
"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся единственными в наших усилиях", - подчеркнул министр обороны США.
Напомним, следующее заседание партнеров по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.
Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.
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