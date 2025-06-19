Потеряли техпаспорт, а владелец авто далеко? Как быстро восстановить документ (инструкция)

Как восстановить утраченный техпаспорт: куда обращаться

В ГСЦ МВД рассказали, что даже если водитель потерял свидетельство о регистрации автомобиля или мотоцикла, а владелец транспортного средства (ТС) находится в другом городе, паниковать не стоит.

Уточняется, что такая проблема решается легко - даже если транспортным средством пользуется не владелец, а другой человек.

Для восстановления утерянного свидетельства о регистрации ТС необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине - независимо от места регистрации.

"Ведь услуги в территориальных подразделениях предоставляются по принципу экстерриториальности", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сделать это может:

как владелец транспортного средства;

так и уполномоченное лицо.

То есть если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное им лицо - на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Какие документы нужны и сколько времени это занимает

Перед тем, как обращаться в сервисный центр МВД, необходимо подготовить:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Уточняется, что предоставление автомобиля в сервисный центр МВД в таком случае не является обязательным.

"Во время восстановления документа, администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства", - объяснили украинцам.

Кроме того, у владельца или уполномоченного лица будет выбор:

либо оставить имеющийся номерной знак;

либо выбрать новый - из перечня имеющихся.

Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут.

Ориентировочная стоимость услуги в сервисном центре МВД

Согласно информации ГСЦ МВД, ориентировочная стоимость услуги составляет 1240 гривен:

350 гривен - за административную услугу;

540 гривен - за бланк свидетельства;

350 гривен - за номерной знак.

Отмечается, что во время перерегистрации авто владелец может также заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства - без изготовления на пластиковом бланке.