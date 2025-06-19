Потеряли техпаспорт, а владелец авто далеко? Как быстро восстановить документ (инструкция)

Потеря документов на транспортное средство - не редкая проблема среди водителей. Поэтому украинцам объяснили, как быстро восстановить свидетельство о регистрации авто (даже если владелец находится в другом городе).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
В ГСЦ МВД рассказали, что даже если водитель потерял свидетельство о регистрации автомобиля или мотоцикла, а владелец транспортного средства (ТС) находится в другом городе, паниковать не стоит.
Уточняется, что такая проблема решается легко - даже если транспортным средством пользуется не владелец, а другой человек.
Для восстановления утерянного свидетельства о регистрации ТС необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в Украине - независимо от места регистрации.
"Ведь услуги в территориальных подразделениях предоставляются по принципу экстерриториальности", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что сделать это может:
То есть если владелец автомобиля не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, это может сделать уполномоченное им лицо - на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Перед тем, как обращаться в сервисный центр МВД, необходимо подготовить:
Уточняется, что предоставление автомобиля в сервисный центр МВД в таком случае не является обязательным.
"Во время восстановления документа, администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства", - объяснили украинцам.
Кроме того, у владельца или уполномоченного лица будет выбор:
Услуга предоставляется в день обращения и длится около 30 минут.
Согласно информации ГСЦ МВД, ориентировочная стоимость услуги составляет 1240 гривен:
Отмечается, что во время перерегистрации авто владелец может также заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства - без изготовления на пластиковом бланке.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи.
Кроме того, в МВД объяснили, как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе.
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