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Столичним автомобілістам радять бути обережними на дорогах через тумани

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 16:19
Столичним автомобілістам радять бути обережними на дорогах через тумани
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра очікується видимість на рівні 200-500 метрів

У вівторок, 22 жовтня, київським автомобілістам радять бути обережними на дорогах через слабку видимостіь що викликана туманами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, вночі й у першій половині дня в столиці очікується сильний туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий). Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва спостерігається забруднення повітря через те, що в Обухівському районі горить понад 1,4 га торфовищ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві в минулі вихідні зафіксовано температурний рекорд. Так тепло 19 жовтня у столиці ще не було за всю історію спостережень.

Крім цього, в кінці жовтня в Україні очікується значне похолодання. Стовпчики термометрів впадуть до -5 градусів морозу.

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