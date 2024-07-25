Угрозы для Британии на фоне войны РФ против Украины больше не отдаленные, - экс-генсек НАТО

Угрозы безопасности Британии из-за агрессии России против Украины не являются отдаленными. Поэтому вооруженные силы страны должны быть достаточно сильными.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы должны признать что угрозы для нашей страны и наших граждан больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью. Сегодня они вполне реальны в Украине, где Россия Владимира Путина жестоко вторглась в мирное соседнее независимое государство и пытается его оккупировать", - подчеркнул Робертсон во время своего выступления в Палате лордов Британии (верхней палате парламента). Он напомнил, что ставки в этом вопросе высоки, и "стоит только напомнить" об аморальном поведении российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.