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Угрозы для Британии на фоне войны РФ против Украины больше не отдаленные, - экс-генсек НАТО

Лондон, Четверг 25 июля 2024 19:59
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Угрозы для Британии на фоне войны РФ против Украины больше не отдаленные, - экс-генсек НАТО Фото: Джордж Робертсон, бывший генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Угрозы безопасности Британии из-за агрессии России против Украины не являются отдаленными. Поэтому вооруженные силы страны должны быть достаточно сильными.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы должны признать что угрозы для нашей страны и наших граждан больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью. Сегодня они вполне реальны в Украине, где Россия Владимира Путина жестоко вторглась в мирное соседнее независимое государство и пытается его оккупировать", - подчеркнул Робертсон во время своего выступления в Палате лордов Британии (верхней палате парламента).

Он напомнил, что ставки в этом вопросе высоки, и "стоит только напомнить" об аморальном поведении российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Что предшествовало

Напомним, ранее командующий вооруженных сил Британии генерал сэр Роли Уокер подчеркивал, что его стране необходимо подготовиться к войне за три года.

По словам Уокера, такая необходимость, в частности, связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин захочет возмездия против стран Запада, которые поддерживают Украину в войне.

Также британский генерал уточнял, что угроза исходит от Китая, Ирана и Северной Кореи.

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