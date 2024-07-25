Загрози для Британії на тлі війни РФ проти України більше не віддалені, - ексгенсек НАТО

Загрози безпеці Британії через агресію Росії проти України не є віддаленими. Тому збройні сили країни мають бути досить сильними.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО лорд Джордж Робертсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми повинні визнати, що загрози для нашої країни та наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю. Сьогодні вони цілком реальні в Україні, де Росія Володимира Путіна жорстоко вторглася у мирну сусідню незалежну державу і намагається її окупувати", - підкреслив Робертсон під час свого виступу у Палаті лордів Британії (верхній палаті парламенту). Він нагадав, що ставки в цьому питанні високі, і "варто лише нагадати" про аморальну поведінку російських військ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.