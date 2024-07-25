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Загрози для Британії на тлі війни РФ проти України більше не віддалені, - ексгенсек НАТО

Лондон, Четвер 25 липня 2024 19:59
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Загрози для Британії на тлі війни РФ проти України більше не віддалені, - ексгенсек НАТО Фото: Джордж Робертсон, колишній генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Загрози безпеці Британії через агресію Росії проти України не є віддаленими. Тому збройні сили країни мають бути досить сильними.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО лорд Джордж Робертсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми повинні визнати, що загрози для нашої країни та наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю. Сьогодні вони цілком реальні в Україні, де Росія Володимира Путіна жорстоко вторглася у мирну сусідню незалежну державу і намагається її окупувати", - підкреслив Робертсон під час свого виступу у Палаті лордів Британії (верхній палаті парламенту).

Він нагадав, що ставки в цьому питанні високі, і "варто лише нагадати" про аморальну поведінку російських військ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Що передувало

Нагадаємо, раніше командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер підкреслював, що його країні необхідно підготуватися до війни за три роки.

За словами Вокера, така необхідність, зокрема, пов'язана з тим, що російський диктатор Володимир Путін захоче відплати проти країн Заходу, які підтримують Україну у війні.

Також британський генерал уточнював, що загроза походить від Китаю, Ірану та Північної Кореї.

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