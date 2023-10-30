Угрожают Украине. Молдова заблокировала более 30 порталов, большая часть из России

Речь идет о 31 источнике онлайн-контента, который распространяет информацию, исходящую от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором (речь идет о России - ред.).

Также источниками информации являются физические или юридические лица, включенные в международные санкционные списки Европы, США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии, за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Молдове или за участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности Молдовы и Украины.

Кто попал в список

Радио Sputnik;

Интерфакс;

Lenta.ru;

ТАСС;

Комсомольская правда.

Также под ограничения попал ряд интернет-порталов из Молдовы. Отдельно Служба разведки и безопасности Молдовы на время чрезвычайного положения приостановила лицензию на вещание шести телеканалов. Речь идет об "Оризонт ТВ", ITV, "Прайм", "Публика ТВ", "Канал 2" и "Канал 3".

"Служба располагает информацией и доказательствами того, что Российская Федерация влияет на местные выборы 5 ноября и подрывает демократический процесс в Республике Молдова, в том числе с помощью кампаний по дезинформации, проводимых на этих телеканалах", - говорится в сообщении.

По информации от правоохранителей, эти телеканалы подчиняются беглому политику Илану Шору и олигарху Владимиру Плахотнюку.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Недавно стало известно, что милиция Молдовы подозревает политическую партию "Шанс" в незаконном финансировании предвыборной кампании и избирателей. Деньги для этих целей ей давала РФ.