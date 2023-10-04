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Молдова запретит участие в выборах представителям пророссийской партии "Шор"

Среда 04 октября 2023 12:37
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Молдова запретит участие в выборах представителям пророссийской партии "Шор" Фото: Илан Шор, пророссийский политик Молдовы (facebook.com/ilanshorofficial)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента страны Игорь Гросу, которого цитирует News Maker.

По словам Гросу, парламент, сегодня, 4 октября, утвердит поправки в Кодекс о выборах, которые запретят представителям партии "Шор" участвовать в выборах.

Также депутаты планируют принять поправки, благодаря которым можно будет уточнять список лиц, которые не будут иметь права участвовать в избирательной кампании.

"Конституционный суд ясно дал это понять, когда признал преступную группировку "Шор" неконституционной. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и справедливых выборов", - пояснил Гросу.

Илан Шор

Пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове.

В 2017 году политик был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Республики Молдова. Впрочем, решение было обжаловано, а Шор был помещен под судебный контроль. После смены власти в 2019 году - пророссийский политик бежал из страны.

26 октября 2022 года США и Великобритания ввели санкции против Шора из-за его связей с российским правительством.

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