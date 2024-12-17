Угроза захвата Торецка остается: в ОТГ "Луганск" объяснили важность города

"Да, конечно остается (угроза захвата города, - ред.). Поскольку враг не прекращает своих штурмовых действий. Торецк для них важная точка. Этот город для них важен с медийной и скорее психологической точки зрения. И до сих пор там идут тяжелые городские бои. Это один из самых тяжелых типов боя в военной практике. Потому что военнослужащие должны быть внимательными, постоянно находиться в напряжении", - заявила Бобовникова.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что сейчас россияне теряют в городе большое количество личного состава, поскольку забрасывают позиции Сил обороны "мясом", чтобы попытаться прорвать оборону.

Ситуация в Торецке

В конце сентября россияне зашли на территорию Торецка. С тех пор в городе продолжаются уличные бои. Позже в ОТГ "Луганск" рассказали, что враг контролирует восточную часть населенного пункта, а в других частях - идут бои.

В середине декабря Институт изучения войны (ISW) заявил о продвижении оккупантов под Северском, Торецком, Покровском и Угледаром.

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.