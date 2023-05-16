Над Николаевской областью ночью сбили четыре ракеты "Калибр"

Силы ПВО этой ночью сбили над Николаевской областью российские крылатые ракеты "Калибр". Речь идет о четырех единицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня ночью, с 15-го на 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря", - написал он.

Напомним, что сегодня российские войска совершили массированную атаку на Киев, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Город атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Большинство воздушных целей уничтожено. Больше всего от вражеской атаки пострадал Соломенский район. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что, предварительно, есть трое пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram