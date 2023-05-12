Число ракетоносителей РФ в Черном море может увеличиться на три катера с "Калибрами"

Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Виктора Соколова.

"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших малых ракетных катера (МРК) серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал он. Что известно о катере? МРК серии "Каракурт" имеют длину 67 м, ширину - 11 м, осадку - 4 м, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания – до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна пусковая установка универсального корабельного комплекса 3С14 РК на 8 ракет "Калибр", одна 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", две пулеметные установки.