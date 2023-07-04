Угроза теракта россиян на ЗАЭС: украинцам рассказали, как подготовиться к эвакуации

В случае теракта на Запорожской АЭС, который могут устроить оккупанты, украинцам необходимо быть готовыми к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook .

Что собрать в чемодан

В Минздраве подчеркивают, что в случае аварии необходимо находится в укрытии или добраться туда как можно быстрее.

В случае, если придется эвакуироваться, в чемодан необходимо собрать:

Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

Маску для лица или респиратор. Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).

Влажные салфетки.

Сменную одежду и обувь.

Минимально необходимый запас воды и пищи.

Сам чемодан нужно обмотать пищевой пленкой или скотчем, чтобы упростить процесс дезактивации на санитарных постах.

Рекомендации украинцам в оккупации

Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что на фоне возможности теракта россиян на ЗАЭС под особой опасностью находятся жители временно оккупированных территорий на юге Украины.

По его словам, украинцам необходимо выехать из оккупации, но если такой возможности нет, то нужно поехать как можно дальше от Запорожской АЭС, например, на побережье Азовского моря.

Сколько времени будет на эвакуацию

В свою очередь глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко рассказал что, в случае подрыва россиянами пруда-охладителя ЗАЭС, о минировании которого сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, авария на станции может произойти примерно через 12-24 часа.

"Это время будет использовано для эвакуации населения. Такая эвакуация будет быстрой в связи с отсутствием потребности в санитарной обработке и безопасной для людей в связи с отсутствием радиационного загрязнения территории", - добавил Евтушенко.

Подготовка провокации на ЗАЭС

Напомним, сегодня, 4 июля, Генштаб ВСУ сообщил о подготовке россиянами провокаций на Запорожской АЭС. Они уже могли разместить взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков, чтобы обвинить наших защитников в обстрелах.

А официальные представители РФ обвиняют Украину в том, что она якобы готовится нанести удар по станции ночью 5 июля.