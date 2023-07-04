Загроза теракту росіян на ЗАЕС: українцям розповіли, як підготуватися до евакуації

У разі теракту на Запорізькій АЕС, який можуть влаштувати окупанти, українцям потрібно бути готовими до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook .

Що зібрати у валізу

У МОЗ наголошують, що у разі аварії необхідно перебувати в укритті або дістатися туди якнайшвидше.

Якщо доведеться евакуюватися, у валізу необхідно зібрати:

Документи та їх копії (документи, що засвідчують особу, медичні документи, документи, що засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна зв'язатися в екстрених випадках).

Маска для обличчя або респіратор. Аптечку та тижневий запас ліків (якщо у вас хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг та взуття.

Мінімально необхідний запас води та їжі.

Саму валізу потрібно обмотати харчовою плівкою або скотчем, щоб спросити процес дезактивації на санітарних постах.

Рекомендації українцям в окупації

Мер Мелітополя Іван Федоров наголосив, що на тлі можливості теракту росіян на ЗАЕС під особливою небезпекою перебувають мешканці тимчасово окупованих територій на півдні України.

За його словами, українцям необхідно виїхати з окупації, але якщо такої можливості немає, то треба поїхати якнайдалі від Запорізької АЕС, наприклад, на узбережжя Азовського моря.

Скільки часу буде на евакуацію

У свою чергу голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів, що у разі підриву росіянами ставка-охолоджувача ЗАЕС, про мінування якого повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України, аварія на станції може статися приблизно через 12-24 години.

"Цей час буде використано для евакуації населення. Така евакуація буде швидкою у зв'язку з відсутністю потреби у санітарній обробці та безпечною для людей у зв'язку з відсутністю радіаційного забруднення території", - додав Євтушенко.

Підготовка провокації на ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Генштаб ЗСУ повідомив про підготовку росіянами провокацій на Запорізькій АЕС. Вони вже могли розмістити вибухівку на даху кількох енергоблоків, щоб звинуватити наших захисників у обстрілі.

А офіційні представники РФ звинувачують Україну в тому, що вона нібито готується завдати удару по станції вночі 5 липня.