Угроза для спутников: магнитный щит Земли ослабевает в критически важной зоне

За последние 11 лет зона ослабления магнитного поля Земли увеличилась на площадь, сопоставимую с половиной площади Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Слабый регион, известный как Южно-Атлантическая аномалия, простирается на тысячи километров от южной части Африки до Южной Америки.
Согласно исследованию профессора Криса Финлея, эпицентр самой низкой магнитной напряженности постоянно смещается к западу, а с 2020 года зона юго-западнее Африки стала ослабевать значительно быстрее.
Магнитное поле Земли генерируется вихрями расплавленного железа в наружном жидком ядре на глубине нескольких тысяч километров.
Данные спутников Swarm показывают, что на границе ядра и мантии возникли участки с обратным направлением силовых линий:
Геофизики предполагают, что причиной являются температурные колебания в нижней мантии, которые вызывают бурления в потоках жидкого металла.
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Магнитное поле служит естественным щитом планеты от солнечного ветра и космических лучей. Из-за снижения силового барьера над Южной Атлантикой радиационные частицы проникают глубже в низкую околоземную орбиту.
Это создает серьезные опасности для космических аппаратов.
Какие именно?
Спутники, пролетающие через эту зону, могут испытывать сбои в электронике, ошибки в работе датчиков и повреждения оборудования. Поэтому операторы заранее переводят чувствительные приборы в безопасный режим, чтобы уменьшить риск неисправностей.
Из-за повышенного уровня радиации в этом регионе проблемы неоднократно возникали на борту Международной космической станции и при работе телескопа Hubble.
В то же время ученые отмечают, что у поверхности Земли магнитное поле остается достаточно сильным. Расширение аномалии не влечет за собой повышение радиационного фона на суше или в океане.
Геологические исследования образцов пород свидетельствуют, что Южная Атлантика уже испытывала подобные периоды ослабления поля в прошлом, поэтому текущие процессы являются частью естественных циклов и не свидетельствуют о быстром перевороте магнитных полюсов Земли.