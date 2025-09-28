Угроза "Шатдауна": Трамп проведет встречу с ключевыми лидерами Конгресса

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с четырьмя высшими лидерами Конгресса. Темой переговоров станет приближение дедлайна и риск приостановления работы правительства, известный как "шатдаун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Представитель Белого дома и четверо конгрессменов рассказали телеканалу, что встреча состоится в Белом доме в понедельник, 29 сентября.
Ожидается, что участие в ней примут лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис, спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун.
Такое развитие событий развернулось после того, как в четверг, 25 сентября, Трамп внезапно отменил запланированную встречу с лидерами демократов по настоянию Джонсона и Туна. Президент назвал требования демократов "неуместными и абсурдными".
С тех пор Джеффрис и Шумер активно обмениваются публичными критическими замечаниями относительно приближения "шатдауна" и требований демократов добавить политику здравоохранения к временному финансированию.
Напряженность возросла после того, как на этой неделе Офис управления и бюджета Белого дома приказал ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай приостановки работы правительства.
Финансирование правительства должно завершиться 30 сентября и это грозит миллионам работников федеральных органов. До этой даты Конгресс должен принять или продлить закон о расходах, чтобы избежать "шатдауна".
В субботу Джеффрис отметил, что меморандум Офиса управления и бюджета не заставит демократов уступить свои требования.
"Поймите, что администрация Трампа в течение всего года уже занималась массовыми увольнениями. Поэтому приостановление работы правительства не имеет никакого отношения к тому, что они уже показали, что готовы делать, и именно поэтому мы должны продолжать отстаивать нашу позицию и четко заявлять: отменить сокращения, снизить расходы, спасти здравоохранение", - сказал он в эфире телеканала MSNBC.
Демократы Сената также планируют провести конференц-звонок после обеда в воскресенье, 28 сентября, перед возвращением в Вашингтон.
Республиканцы настаивают, что не будут делать уступок для принятия краткосрочного финансирования на семь недель и что любые переговоры могут происходить в процессе принятия бюджета.
"Шатдаун" означает временное приостановление работы отдельных структур правительства США из-за отсутствия утвержденного финансирования на будущий период.
19 сентября фракция Республиканской партии в Палате представителей приняла краткосрочный финансовый пакет, чтобы не позволить остановить работу правительства в конце месяца. Этот законопроект готовился исключительно республиканцами без привлечения демократов.
Однако уже через несколько часов Демократическая партия в Сенате заблокировала этот документ.
Кроме того, Республиканцам также не удалось провести альтернативное предложение, которое переносило бы дедлайн до 31 октября, что повысило риск "шатдауна".
На прошлой неделе Дональд Трамп не исключил объявления "шатдауна" из-за невозможности демократов и республиканцев принять закон о финансировании работы правительственных структур.
В случае приостановления работы федеральных ведомств, эти ведомства начнут вынужденно увольнять госслужащих.
В марте этого года, Сенат предупредил наступление правительственного "шатдауна" за несколько часов до предельного срока.