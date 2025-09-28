Угроза "Шатдауна": Трамп проведет встречу с ключевыми лидерами Конгресса

Представитель Белого дома и четверо конгрессменов рассказали телеканалу, что встреча состоится в Белом доме в понедельник, 29 сентября.

Ожидается, что участие в ней примут лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис, спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун.

Такое развитие событий развернулось после того, как в четверг, 25 сентября, Трамп внезапно отменил запланированную встречу с лидерами демократов по настоянию Джонсона и Туна. Президент назвал требования демократов "неуместными и абсурдными".

С тех пор Джеффрис и Шумер активно обмениваются публичными критическими замечаниями относительно приближения "шатдауна" и требований демократов добавить политику здравоохранения к временному финансированию.

Напряженность возросла после того, как на этой неделе Офис управления и бюджета Белого дома приказал ведомствам подготовить планы массовых увольнений на случай приостановки работы правительства.

Финансирование правительства должно завершиться 30 сентября и это грозит миллионам работников федеральных органов. До этой даты Конгресс должен принять или продлить закон о расходах, чтобы избежать "шатдауна".

В субботу Джеффрис отметил, что меморандум Офиса управления и бюджета не заставит демократов уступить свои требования.

"Поймите, что администрация Трампа в течение всего года уже занималась массовыми увольнениями. Поэтому приостановление работы правительства не имеет никакого отношения к тому, что они уже показали, что готовы делать, и именно поэтому мы должны продолжать отстаивать нашу позицию и четко заявлять: отменить сокращения, снизить расходы, спасти здравоохранение", - сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Демократы Сената также планируют провести конференц-звонок после обеда в воскресенье, 28 сентября, перед возвращением в Вашингтон.

Республиканцы настаивают, что не будут делать уступок для принятия краткосрочного финансирования на семь недель и что любые переговоры могут происходить в процессе принятия бюджета.