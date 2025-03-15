Сенат США предотвратил правительственный "шатдаун"

Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о временном финансировании. Тем самым, сенаторы предотвратили прекращение работы правительства за несколько часов до крайнего срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, по итогам голосования 54 сенатора были "за", а 46 - "против". Теперь законопроект направляется на стол президенту США Дональду Трампу. Как ожидается, он подпишет его.

Далее CNN уточняет, что большинство демократов, проголосовавших за принятие законопроекта, голосовали "против" него при окончательном утверждении.

Однако, несмотря на давление со стороны всей Демократической партии, один демократ и один независимый депутат - присоединились к республиканцам, чтобы окончательно утвердить законопроект.

"Сенатор-республиканец Рэнд Пол был единственным республиканцем, проголосовавшим против", - профинансировало издание.