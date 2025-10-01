Угроза шатдауна в США: федеральные агентства готовятся к вынужденным отпускам

За несколько часов до крайнего срока в полночь, когда должна начаться остановка работы правительства, Управление по вопросам менеджмента и бюджета призвало федеральные агентства начать реализацию своих планов на случай шатдауна.

Директор Управления по вопросам менеджмента и бюджета (OMB) Расел Воут в своем письме к руководителям агентств отметил, что президент Трамп поддерживает одобрение законопроекта о финансировании федеральных агентств США на 2026 год (H.R. 5371).

В то же время, по его словам, "теперь очевидно, что демократы заблокируют принятие этой чистой резолюции о временном финансировании до 23:59 сегодня и заставят правительство остановить работу".

"В связи с этим, соответствующие ведомства должны немедленно выполнить свои планы по упорядоченному прекращению работы", - говорится в письме.

Воут также отметил, что федеральные служащие должны "выйти на работу во время следующей запланированной смены для выполнения мероприятий по упорядоченному прекращению деятельности".

Несколько агентств уже объявили свои планы на случай шатдауна, которые предусматривают отправку в вынужденные отпуска тысяч федеральных работников, тогда как многие другие будут вынуждены продолжать работать без оплаты.

Ранее Воут заявил, что у правительства есть полномочия "вносить постоянные изменения в бюрократию", в частности сокращать рабочие места и программы, а не только отправлять госслужащих в отпуска.

Официально шатдаун должен наступить в полночь 1 октября по Вашингтонскому времени (07:00 по Киеву).

Мотивация демократов

Во фракции Демократической партии в Сенате отметили, что во вторник, 30 сентября, не поддержали временный законопроект о финансировании, чтобы склонить республиканцев к переговорам о продлении расширенных субсидий по Закону о доступном медицинском страховании (Affordable Care Act, ACA).

Только трое демократов, которые в марте голосовали за продолжение финансирования правительства, присоединились к большинству республиканцев Сената в поддержку временного финансирования.

Это сенаторы Джон Феттерман и Кэтрин Кортез Масто, а также Ангус Кинг - независимый сенатор, который сотрудничает с демократами.