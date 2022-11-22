Угроза радиационной катастрофы. Аналитики ISW объяснили, зачем Россия обстреливает ЗАЭС

Россия использует обстрелы Запорожской АЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины с целью добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.
Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.
По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой Россией к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.
"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.
Ранее РБК-Украина сообщило, что, по данным МАГАТЭ, уровень радиации на станции остается в норме, а сообщений о жертвах не поступало. При этом эксперты обнаружили нерадиоактивную утечку после обстрела
Напомним, что российские военные все утро 20 ноября обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции. Кроме того, специалисты МАГАТЭ насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждения некоторых зданий и оборудования.
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