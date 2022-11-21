Оккупанты ограничили доступ МАГАТЭ к объектам Запорожской АЭС

Российские военные ограничивают доступ представителей МАГАТЭ к поврежденным объектам Запорожской атомной электростанции после обстрелов, скрывая таким образом свидетельства своих преступлений. При этом оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину.

По данным МАГАТЭ, уровень радиации на станции остается нормальным, а сообщений о жертвах не поступало. Однако, как отметил глава агентства Рафаэль Гросси, обстрелы были совершены в опасной близости от объектов ядерной безопасности. Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ на месте сообщила, что поврежденная инфраструктура включала здание для хранения радиоактивных отходов и хранилищ, системы прудов-охладителей, кабель одного из реакторов и мост к другому реактору, вспомогательные здания.

"Украина едва избежала катастрофы во время боевых действий на выходных, всколыхнувших крупнейшую в Европе атомную электростанцию шквалом снарядов, некоторые из которых упали у реакторов и повредили здание хранилища радиоактивных отходов", - сообщили в МАГАТЭ.

В воскресенье Гросси заявил, что группа экспертов планирует провести оценку сегодня, 21 ноября, но российский "Росэнергоатом" заявил, что будут установлены ограничения на то, что группа может инспектировать. Однако Гросси подчеркнул, что стрелявшие по станции шли на большой риск и рисковали жизнью многих людей.

"Мы говорим о метрах, а не о километрах. Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", - заявил генеральный директор агентства вчера поздно вечером, описывая ситуацию как "близкий вызов".

Неоднократные обстрелы станции во время войны вызвали обеспокоенность международного сообщества по поводу серьезной катастрофы в стране, пострадавшей от самой большой ядерной аварии в мире - аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ответ России на ее военные неудачи включает шквал ракетных ударов, многие из которых производятся по энергетическим объектам, из-за чего большая часть Украины осталась без электричества с наступлением зимы и падением температуры ниже нуля. Гросси в разговорах с мировыми лидерами подтвердил необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.