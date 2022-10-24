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ВСУ уничтожили российский "Зоопарк" в Херсонской области, - ОК "Юг"

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Понедельник 24 октября 2022 02:46
ВСУ уничтожили российский "Зоопарк" в Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили российский комплекс "Зоопарк-1" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день.

"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат", - отметили в ОК "Юг".

Кроме того, ВСУ в Херсонской области уничтожили российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

Напомним, 23 октября украинские защитники не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки.

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